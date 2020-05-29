陸美關係近期趨於緊張，包括美國總統川普揚言要北京當局為新冠肺炎疫情爆發負責，對大陸電信設備巨頭華為緊縮禁令，加上大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）爆出浮報業績，拖累其他在美掛牌陸企，傳美國對其加強會計標準，就開始有陸企選擇回流較為親近的港股市場二次上市。

大陸兩會開議後，就傳出將審議港版國安法，外資擔憂美國政府將排除香港的特殊經濟地位，港股當天大跌830點，與此同時陸資卻從各種管道流入香港金融市場，頗有取代外資成為主力之姿。若從去年6月返修例抗爭之後，資本大舉撤離，與此同時，陸資匯入金額達3倍之多，完全抵銷掉外資移出所造成的影響。

瑞幸咖啡在4月承認其業績造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣）之後，揭開陸企在美掛牌卻不願遵守美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）規定的問題。美國參議院通過法案，要求嚴加監管在美掛牌陸企，加強其資訊披露，導致當時大批中概股走跌，更傳出百度有意從美股下市，並赴港股上市。

在適應科技產業發展下，香港交易所先前針對同股不同權公司上市修改規定，包括阿里巴巴、美團網以及小米陸續赴港上市，這也使得港股成為大陸科技產業發展的觀察窗口。

在港版國安法所引發的政治風波當中，京東、網易先後傳出將回到港股二次上市。據外國財經媒體報導，京東最快於5月31日公開香港上市的公開說明書，初步敲定於6月4日起公開招募資金，目標約30 億美元。負責承銷的團隊由中銀、交銀以及招銀等陸資證券商，京東雖不予置評，但透露在6月18日會有大動作。

至於網易，也傳出有意赴港二次上市，公開募資目標20億美元，承銷團隊由瑞士信貸、摩根大通以及中金負責。

針對這波中概股回流，是否引發相關效應，有專家認為，受制於目前港版國安法通過，美國政府是否取消香港的特殊經濟地位，進而影響香港金融中心地位，仍待觀察，但不可避免，某些外資會趁機在募資發行新股後抽手，但在大陸大型科技股陸續登陸港股，同時陸資不斷匯入香港資本市場下，短期內應該不會有大幅度變動。

(中時電子報)