台股本周各類股漲跌互見，以觀光類指數上漲10.38％最強勢，油電燃氣類指數下跌2.26％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在10,700～11,100點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、半導體設備材料股、PCB股、電子標籤股、氣動元件股、塑化股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.各國新冠疫情雖時有復發事件，且仍未脫離秋季再度侵襲陰霾，但歐美主要國家疫情確實已有紓緩跡象，各國疫苗研發進度也陸續帶來正向樂觀訊息。

2.歐盟預計推出7,500億歐元之新財政刺激計劃，其中5,000億歐元將以贈款方式分配給成員國，預計對於短期歐洲區域經濟景氣復甦有所提振。

3.美國初領失業金人數如預期下降，預計美國各州陸續進入解封狀態，解封後美國經濟回復表現預期偏向樂觀正向。

4.主計處宣佈台灣Q1經濟年成長率為1.59％，雖然受到新冠疫情衝擊，短期消費與出口均呈現衰退，但主要為淨出口貢獻與投資增長的帶動。

(工商 )