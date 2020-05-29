朝鮮半島局勢及中美關係緊張之際，駐韓美昨天連夜更換薩德飛彈防禦系統的過期攔截飛彈，期間遇上附近居民抗議。南韓國防部強調，新舊飛彈型號及數量不變，而韓方事前已通報北京政府。

美軍自2017年起在南韓慶尚北道星州郡部署薩德系統，此次搬運的設備包括發電機、電子裝備及攔截飛彈，但不包括飛彈發射器。由於當地居民強烈反對部署，多次阻止車隊駛入基地，並與警員爆發激烈衝突，因此美軍被迫以空運方式搬運。不過，由於今次搬運的裝備太重，無法空運到基地，只好改以車隊從陸路運輸。

搬運行動周四晚上10時開始，以減少與反對的居民衝突，至周五早上6時結束；期間50多名居民及反對團體成員阻礙車隊前進，與3700名防暴警員爆發衝突，5人受傷送院。南韓國防部指事前曾諮詢當地居民，但未能取得同意。

由於美國計劃升級部署海內外的薩德系統，這次搬運行動受到關注。南韓國防部否認兩者有關，強調駐韓美軍的薩德攔截飛彈及發射器數量均不變，而飛彈更換後的型號與現時所用一樣，但拒絕透露更換多少枚飛彈。美國以應對北韓彈道飛彈威脅為由，並無視中國反對，在南韓部署薩德系統，總共有6個發射器。

此外，美軍薩德系統屬於臨時部署，正在等寺對環境影響的評估研究報告出爐，南韓國防部否認今次是準備讓薩德系統正式部署。韓方官員同時透露，事前已向中方通報情況並徵求諒解，韓媒則指中方沒有負面反應。

(中時 )