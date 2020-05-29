為了賺取價差利潤，台中市港動國際有限公司廖姓業者，趁著開放旗下越南王餐廳、港動吃鍋供他人加盟的機會，要求員工更改產品標示，將越南進口的河粉產地改標示為台灣，再以較高價格賣給6家加盟店，賺取價差達42萬多元，台中檢方依詐欺罪起訴廖男。

起訴指出，廖姓男子身為港動國際有限公司負責人，經營越南王餐廳、港動吃鍋共8家店，去年3月起對外開放加盟，至今共有新北三重、新竹竹北、新竹食品及台中逢甲、嘉義民族、台南永康共6家加盟店。

檢方查出，廖男開放餐廳加盟時，為了爭取更多人加盟其餐廳，特別宣稱自家河粉是在台中工廠、自行生產的手工河粉，但實際上，他是以一箱30包、1150元價格向普銘有限公司購買越南進口的河粉。

起訴指出，廖男除在招商時強調自家河粉的口感好，藉以提高品牌價值，更於去年4、5月間，要求員工更換河粉外包裝，將「產地」標示變更為台灣，並以「越南王」的包裝銷售，藉以混淆加盟商，並以每箱1350價格賣給加盟業者，每箱賺取利潤差額達200元，從去年5月至12月，共獲利42萬多元。

(中時 )