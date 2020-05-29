衛福部國健署今預告《菸害防制法》最新版本修正草案，將電子煙與其他形態的產品以類菸品規範，但對於加熱式菸品的定位仍不明。董氏基金會表示，去年美國爆發電子煙肺傷害問題，造成多人死亡，菸商轉而力推加熱菸。衛福部長陳時中過去曾說，不讓台灣年輕人成為新癮害世代，但新版本的草案卻顯示，政府已經妥協，可能透過將加熱菸歸在菸品而非類菸品的方式，允許進口加熱菸。

日本開放加熱菸後，在2015年到2017年間進行追蹤調查，發現15-19歲青少年使用加熱菸「iQ＊＊」的比例，增加了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比例在2年內更是遽增13倍；韓國2017年開放成人使用加熱菸，1年後就有約3％青少年使用加熱菸，比電子煙的擴張還快，顯示加熱菸對青少年的吸引力不亞於電子煙。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，電子煙約在2010年問世，加熱菸則在2015年問世，過去政府禁止新型菸品的的立場與董氏一致，陳時中也曾說過不讓台灣年輕人成為新癮害世代，但這次的預告草案卻給了加熱菸開放空間，令人匪夷所思，顯然是政府接受了菸商的遊說，中了計謀。

林清麗表示，菸商最期待的就是增加菸品市場，台灣吸菸率好不容易下降，如今卻選擇性禁止電子煙，另外開放加熱菸，漠視日韓的教訓。新興煙品危害專家、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，加熱菸的有害物質和菸品一樣，包括甲醛、乙醛等，雖然菸商使用一些技術將含量減低，但不代表可以改善健康，過去的動物實驗顯示，使用加熱菸會對肺部細胞造成危害。另外，加熱菸廠商自己的研究也顯示，吸食傳統菸後轉吸吸加熱菸者，尿中的尼古丁代謝物一樣多，顯示加熱菸也有成癮問題。

郭斐然表示，一般來說，菸草需達到600度以上才會冒煙，但加熱菸卻是透過特殊的方式，達到350度就冒煙的效果，雖然原料是菸草，但也已經不算是天然的菸草。他與董氏基金會都認為，政府應該將加熱菸列在類菸品當中，比照電子煙的方式加以禁止，才能避免大眾遭受危害。

國健署簡任技正呂孟穎表示，對於加熱菸的定位，國健署與財政部尚無共識，還無法得知屬於類菸品或菸品，站在國健署的立場，仍傾向將加熱菸歸在類菸品，禁止製造與輸入。目前《菸害防制法》修正草案仍處於預告期，加熱菸的定位至少要等到60天預告期滿後，才會有定論。

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(中時 )