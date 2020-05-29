大陸周四（28日）通過「港版國安法」，美國恐以香港不再擁有高度自治為由，撤銷特殊貿易待遇。對此，經濟學家指出，若川普政府取消香港享有的特殊經濟待遇，大陸會積極扶植上海成為國際金融中心，在大脫鉤的過程中，全球經濟未來會分裂成美、陸兩大陣營各自較勁。

MarketWatch報導，Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva表示，若美國決定撤銷《美國-香港政策法》（又稱《香港關係法》）給予香港回歸前的所有特殊待遇，香港經濟基本上會消失。這項1992年通過的法案，給予香港免簽待遇、從港出口商品可豁免美國多數關稅、設立雙邊經貿關係，以及美元與港幣自由兌換等。

他強調，其中以允許港幣自由兌換成美元最重要，若美方採取行動限制香港金融管理局兌換美元，將是「極端的核選項」，除了可能摧毀香港銀行業、運輸與物流產業，還會造成資本大撤逃。

Choyleva認為，大陸會積極推動把上海變為國際金融中心，深圳港打造為國際貿易中心，外國企業只能想盡方法在大陸求生存，「這個大脫鉤的過程，全球經濟未來將分裂成美國和大陸兩大陣營」。

(中時電子報)