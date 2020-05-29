受新冠肺炎影響，眾所期待的2020年福隆國際沙雕藝術季，將從5月30日起開展。主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、麗寶集團福容飯店連鎖集團，邀請靈鷲山常住法師28日上午在福隆海水浴場舉辦「灑淨祈福」儀式，主法的靈鷲山無生道場監院大康法師以大悲水為每一座沙雕灑淨，用佛法護佑福隆沙灘海域，祈願出入福城寶地一切平安，遊客玩得安全又盡興。

沙雕是結合雕塑、文化、繪畫、建築、體能與娛樂的藝術創作，符合綠色環保、永續使用的概念，與靈鷲山開山住持心道法師近年持續推動的「愛地球、愛和平」運動精神一致。

東北角風管處表示，自2008年起舉辦第一屆「福隆沙雕藝術季」迄今，今年邁入第13屆，以「巨人的夢遊世界」為主題，邀請13位沙雕師，打造32座大型作品，其中最吸睛的有8公尺高的金字塔、55公尺長的沙雕巨人，還有名為「防疫國家隊」的沙雕作品，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中戴口罩的模樣，維妙維肖，成為必看亮點。

心道法師曾說，「沙雕藝術季是很好的國際活動，沙雕既健康又環保，非常適合親子來一趟生態旅遊，藉著沙雕讓下一代走入自然、親近海洋，從大自然中學習生命的哲理，讓孩子成為愛好大自然的世界公民。」

28日上午，福隆下著大雨，潤澤大地萬物，就像佛法普度眾生，滋潤我們乾涸的心靈一樣。靈鷲山大康法師、法藏法師、法宏法師、恆觀法師、寶慈法師、寶觀法師，依照傳統佛教灑淨的莊嚴儀軌，以楊枝淨水、遍灑三千，為活動會場開啟光明、廣結善緣，並與東北角風管處秘書金保樑、福容飯店副總陳柏宏等，一起虔誠持誦〈大悲咒〉，冒雨撐傘繞行整個沙雕季現場，共同祈願龍天護法護持福隆沙雕季活動順利圓滿。

大康法師說，福隆地區可說是一個由凡入聖、二諦圓融的福城，歡迎到福隆海水浴場的遊客徜徉海灘沙雕之餘，到附近的聖山寺禮佛，或上靈鷲山禪修、沉澱心靈，為身心靈放鬆做最佳的安排。

(中時 )