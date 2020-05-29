基隆成功二路路面破損嚴重，議員張秉鈞邀集相關單位替路面刨舖。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市成功二路因年久失修，路面破損嚴重，道路品質不佳，影響車行安全及舒適性，基隆市議員張秉鈞接獲通知，力邀工務處公有建築科長廖俊育、新建里長高瑞堂、安民里長羅聰德前往現場勘查。

廖俊育表示，感謝張秉鈞的關心，本處將於近期辦理人手孔下地減量作業及局部路基改善，並預計於年底前完成面層銑鋪。而施工期間造成用路人及週邊住戶不便，也請市民朋友諒解。

高瑞堂、羅聰德同時表示，成功二路已經超過10年以上沒有進行路面修整，路況相當差。感謝張議員協調爭取路面刨舖，讓居民及路人行的安全。

張秉鈞表示，成功二路為中山區、安樂區居民主要聯外交通幹道，但路面已出現許多坑洞、凹陷，行車相當危險，他要求工務處針對此路段全面進行重鋪，提供市民舒適的道路品質及優質車行空間，再配合中山一二路及西定路的路面改善，讓此交通軸線路面平整更加完善。

張秉鈞對市府工務處協助表示感謝，並指出，自己同意在今年10月底前完成路面刨舖，讓道路整體品質提升，也將再持續爭取基隆市路面刨舖，逐步改善基隆市通行、通學、通勤環境。

(中時 )