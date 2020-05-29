「毛毛蟲冰宮」、「蛋蛋的幸福」巧妙利用食材特性，做工逼真。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學師生與翰品酒店攜手合作，30日起至6月6日在鹽埕街區舉辦「鹽夏不夜埕、荒謬動物園」夜間創作展。首發作品為「翰品動物柑仔店」，推出毛毛蟲、鳥蛋等創意菜單料理，以創意帶動鹽埕區的新生命力。

「鹽夏不夜埕」系列活動由國立中山大學USR-C計畫、中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程主辦，瑞儀教育基金會藝文支持，今年主題為「荒謬動物園」，展出6座裝置藝術、13座創意燈具，舉辦6組表演藝術，打造3條不同主題的導覽小旅行，將創新能量引入鹽埕街區，打造新意象。

30日打頭陣在大溝頂登場的特色市集為「翰品動物柑仔店」，廚師將化身動物，向人類販售專屬特色餐點「毛毛蟲冰宮」、「蛋蛋的幸福」。

創意菜單由中山學生提案、翰品廚師開發。「毛毛蟲冰宮」乍看之下彷彿毛毛蟲破土而出，廚師蔡志龍、鄭煒達特地用吸管彎曲處做出逼真造型的長條蟲狀果凍。「蛋蛋的幸福」則以動物準備偷取鳥蛋為發想設計，廚師特地用手工麵條來模擬木枝、做出逼真的鳥巢模樣。2道料理都選用竹葉包裝，真實還原動物食物，同時帶入環保概念、減少包材浪費。

鹽夏不夜埕計畫負責人、西灣學院人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥，該計畫包含教學、研究和服務等合作，不僅是邀請廚師與學生一同開發活動特色料理，更期待透過教學相長，協助企業引入新世代想法激盪，作為開拓年輕人市場的參考。

(中時 )