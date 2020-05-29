證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，旭暉應材（6698）自108年11月25日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自下周一（6月1日）起得為融資融券交易。

(工商 )