中視當家主播哈遠儀29日度過生日，中視新聞部同事提前一日為她慶生，友人還悄悄訂製大蛋糕送至辦公室，這份心意讓哈遠儀驚喜又開心，而晚間新聞的戰友氣象主播戴立綱也為她獻上花束，許願時，哈遠儀把第一個願望獻給公司，希望中視新聞收視長紅；許第二個願望時，她透露因家人身體有些狀況，所以希望周遭的每個人都身體健康。

加上今年全球受新冠肺炎疫情影響，讓哈遠儀深刻體認，「這波疫情，帶給全人類很多的反思，特別是生命中的優先順序，到底什麼才是更重要、更值得珍惜的？也重新去思考健康的價值」，尤其「健康是一切的根本」。

哈遠儀透露，年輕時比較期待過生日，隨著年紀增長，現在她覺得快樂來自心態，是心的選擇：「保持正能量，就能讓自己天天開心，天天都像在過生日。」身為新聞從業人員，哈遠儀多半生日都在工作中度過，今年正好可以休假，生日沒有打算出遊度假，只計畫和家人聚餐，為此已提前訂了餐廳，促進消費，哈遠儀還開玩笑地說，「很可惜，還沒拿到振興券。」

哈遠儀、戴立綱雙強組合，聯手在中視新聞全球報導帶給觀眾最專業、精準的新聞資訊，深受信賴，收視不斷開創佳績，4歲以上平均收視屢冠四台，28日晚中視晚間新聞4歲以上平均收視達1.58，居同時段各台之冠，也榮登所有頻道節目收視排行第三名，捷報頻傳。

中視新聞主播哈遠儀29日開心過生日。（中視提供）

(中時 )