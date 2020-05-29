一樣都是拿 iPhone，導演廖明毅怎麼會拍？曾擔任《那些年我們一起追的女孩》以及《吃吃的愛》執行導演的廖明毅，以 iPhone 全程拍攝劇情長片《怪胎》，初試啼聲就寫下亮眼紀錄，獲得義大利遠東影展的關注，更被選為影展打頭陣的第一部作品，將角逐新導演競賽單元。影展方大讚《怪胎》：「是今年最搞怪的愛情電影，奇特又誘人的拍攝手法展現浪漫愛情。」

《怪胎》由雙金馬得主林柏宏、謝欣穎主演，兩人都要詮釋出嚴重神經性強迫症患者的個性，所以在劇情上幾乎無時無刻都要戴口罩、穿防塵衣、戴手套、不停洗手、消毒，避免細菌上身。由於今年疫情爆發，人人都要戴口罩出門、隨身攜帶酒精消毒，隨時洗手等，剛好與劇情上的安排不謀而合，影展方看完《怪胎》後：「雖然這部電影的兩個主角害怕與人群接觸、又有強烈潔癖，讓人聯想到這幾個月的疫情，但其實本片是在疫情爆發前拍攝，不會讓觀眾因為擔心疫情而影響觀影的情緒，電影本身很幽默、有微微的悲傷，有著深刻的情感，更讓人有所共鳴。」可說是超前部署的防疫愛情電影，對此導演廖明毅也萬萬沒想到。

亞洲首部iPhone拍攝長片《怪胎》前導預告

林柏宏與謝欣穎對於入選義大利遠東影展都感到相當興奮，雖然到目前兩人都尚未看過全片，但在拍攝時，他們就覺得這部電影相當特別，不僅在拍攝手法、劇情巧思上，都是從未看過的愛情電影。如今可以先走向國際，實屬光榮。《怪胎》也在今天發佈前導預告，雖然只有短短的30秒，可讓觀眾先看出林柏宏與謝欣穎有別於過去的精彩演出。

愛情電影《怪胎》即將於暑假8月7日全台上映，劇情以「在愛情的世界裡，我們是彼此的怪胎」為主軸。陳柏青是一名嚴重神經性強迫症患者，有非常嚴重的潔癖。就在某個命運的15號，他遇見了與他「同病相憐」的另一個怪胎—陳靜。原本以為自己要永遠孤單活在這世界上的兩人，老天爺讓他們相遇，發展出一塵不染的愛情，彷彿擁有了彼此就不再害怕被世界遺棄。然而這段看似命中註定的關係，卻在柏青的強迫症突然消失後，漸漸的變了調…愛情的承諾，真的能永保新鮮嗎？想 follow 《怪胎》最新消息可上電影官方粉絲頁。

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