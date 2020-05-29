巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮福龍里活動中心前，有棵樹齡超過百年的黑松，2016年被提報為苗栗縣受保護樹木，不過這棵形態優美的黑松生長強壯，樹冠枝椏自然延伸至苗31鄉道上，占據近一個車道影響交通安全，縣府工務處及農業處29日答詢時承諾會勘，研擬老樹擋路的解決之道。

苗栗縣議員陳品安接獲民眾陳情，指通霄鎮福龍里的地標「百年黑松」長得太大，樹冠枝椏往一旁的苗31鄉道自然生長，占據單線車道影響交通，民眾反映車子常常開到這路段就撞樹，百年老松很珍貴，但行車安全還是要顧，希望縣府爭取經費改善周邊道路設施，保護老樹也守護用路人的安全。

陳品安指出，日前與自然生態保育科前往會勘，當時建議可用支架將老樹的樹冠枝椏撐高，使下方有充分空間讓車輛通行。但這項提議工務處認為不妥，工務處長古明弘指出，若設置支架支撐，支架主體可能落在中央分隔線上，駕駛人稍有不注意就會撞上更危險，因此建議採限高方式解決。

古明弘表示，老樹目前高度只能允許高度2公尺到2.5公尺的車輛通過，超過就會撞樹，採取限高方式可在老樹所在地，前後叉路的適當位置先設置門架及牌面，讓駕駛人知道前方不能進入，或是比照卓蘭鎮苗58線改道救老榕樹，但「樹是活的，路不能一直退讓」，是否能局部修剪還得由農業處評估。農業處6月8日將邀集工務處等單位現勘，研擬人樹爭道的解決辦法，處長陳錦俊強調「會想盡辦法救這棵樹」。

(中時 )