新北市長侯友宜29日在議會專案報告新北市防疫作為與成果，不過原訂下午2時的報告，因議員簽到未過半，直到3時30分才開始，民進黨團為此發稿批評國民黨刻意晚簽到，護航侯友宜「閹割問政時間、新北淪為高雄」，此舉卻引發國民黨團書記長周勝考不滿，雙方吵成一團，最後5時30分會議時間到，議長宣布散會。

新北市議員黃俊哲認為，國民黨團在吵新聞稿沒有太大意義，當初三黨協商要專案報告，因為肺炎就是重大災害，大家都想知道市長成功防疫經驗，他有很多問題想問市長，有些議員是否珍惜選民託付的責任，就要看各位。

國民黨團書記長周勝考說，感謝民進黨指教，民進黨團發了假新聞就要道歉，向侯友宜道歉，侯不是橡皮圖章，防疫作為領先六都，這篇假新聞傷到了市長，要求民進黨團快收回。

侯友宜會後受訪表示，防疫期間最重要把防疫工作做好，尤其來跟議會報告，他非常尊重議會，大家好好團結往前走，好好為新北市民打拚。

被問到沒上台報告會不會覺得可惜，侯友宜說，這是這幾個月所有同仁辛苦作為的報告，總共113頁向議會詳盡說明，今天沒有口頭報告，若議員對內容有意見，也可以向市府提供意見，市府願意做得更好。

(中時 )