多少高雄人還記得2018年高雄市長韓國瑜，在「三山」造勢時震撼的場景呢？時隔1年半，YouTuber重返「三山」街訪，有網友對市民看到高雄的改變而感動，甚至有網友看到熟悉的場景不禁眼眶紅。

YouTuber「民正言順」到高雄三山街訪時，旗山區一位先生說，路平、燈亮、水溝清是件很基本很簡單的事情，但是在民進黨手上做了20年，卻沒有做好，韓國瑜在1年半的時間卻可以做好，在這件事，他下這麼大的功夫，這是最基本的。像這次豪雨成災和之前的颱風也是一樣，就可以看出「魔鬼藏在細節裡」，能把這件事做好，是市長最基本的價值，先不評斷他未來做得好不好，但這件事是市民之福。

還有一位也住旗山的先生說，鋪路和清水溝太簡單了，所以對政治人物來講，他們覺得那沒有什麼，那沒有政績，可是對人民來講，今天上班若道路有洞，車子輪胎會壞掉，積水不方便，家裡的東西會被淹壞掉，可是韓國瑜一個很簡單的動作，讓人民很方便。

鳳山區一位婦人說，馬路鋪得這麼好，之前騎那條本館路，她都怕摔死，現在韓國瑜都鋪好了。還有旗山區一位婦人說，她看韓總這麼認真，一天的時間當3天用、一個人當3個人也在用，真的非常辛苦，我對他按個讚。他有推動、也親自下去賣一些水果、農產品、魚，以前是不可能做到這種事情；韓總也非常親民，所以很欽佩他。

現在住在高雄鼓山區的一位先生說，他是台南人，沒政治色彩，也沒加入任何黨。他以前住在仁武，都要淹水超過兩、3個鐘頭，水才會退，現在都1個或半個鐘頭就退了，他不禁反問：「這樣人家沒有在做事嗎？」

網友看完影片不禁說：「滿滿的感動。」、「好棒喔！好感動喔。高雄的鄉親朋友真的親身體驗到高雄在韓市長的努力下不斷改變，變得更好。高雄人都是有情有義的，要勇敢站出來去監票。」、「這集看了眼淚流不停，我一看到這個場景！哭哭。」、「哇！還是有一些支持的人說出真心話～」、「理智的人還是有的看到眼眶泛紅....高雄人加油。」

YouTuber重返「三山」街訪影片，有網友看到2018年熟悉的場景不禁眼眶紅。(翻攝「民正言順」YouTube)

(中時電子報)