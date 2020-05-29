友訊科技兩派相爭，誰也不讓，繼市場派亮出六月一日股東臨時會絕對如期、合法的召開後，友訊公司又派趕在六月一日股東臨時會召開前，再開一槍，提出三點聲明，質疑六月一日股東臨時會的適法性。

友訊公司派所提的三點聲明如下：

一、台北地院裁定駁回前勁投資有限公司對於鍾祥鳳及馮忠鵬預定於109年6月1日召開之違法臨時股東會之假處分及緊急處置聲請，係因聲請假處分所據理由未能釋明必要性。依據該裁定內容，法院認為鍾祥鳳及馮忠鵬是否具有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第9款規定之情事，有待訴訟進一步釐清，非謂承認鍾祥鳳及馮忠鵬仍為本公司之獨立董事。還請相關媒體勿以訛傳訛、斷章取義。

二、又董事或獨立董事之解任，於解任事由發生時即已發生效力，與商業登記無關。故本公司雖尚未完成獨立董事之變更登記，並不影響鍾祥鳳及馮忠鵬已當然解任之效力。

三、再次重申，鍾祥鳳及馮忠鵬因違反獨立董事獨立性而已當然解任，又本公司109年5月5日董事會已決議解任董事李中旺之副董事長職務，故董事李中旺已非本公司之副董事長。

(工商 )