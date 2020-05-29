行政院前秘書長林益世，被監察院認定在第7屆立法委員任期間，未據實申報本人、妻子彭愛佳財產，分別處罰鍰400萬元及50萬元。林不服提起行政訴訟請求撤罰，台北高等行政法院判400萬元部分敗訴，林再上訴，最高行政法院今廢棄原判決，發回更審。

判決指出，監察院認為，林益世任第7屆立法委員期間，2011年11月17日申報財產時，隱匿本人持有約6000萬元、彭愛佳持有約2415萬0322元財產，分別依《公職人員財產申報法》第12-1條、第12-3條裁處罰鍰400萬元及50萬元。

林益世循序提起行政訴訟，台北高等行政法院判決50萬罰鍰部分撤銷，但駁回400萬元罰鍰部分。50萬罰鍰部分監察院未提起上訴，撤罰確定，林益世則針對400萬元罰鍰部分提起上訴。

最高行認為，林益世不實申報本人及配偶財產，屬於同1年度定期財產申報，屬同一申報行為，監察院卻分第12-1條、第12-3條分兩部分裁罰，違反「一行為不二罰」原則。

此外，細分林益世及彭愛佳的未申報財產狀態，6000萬元部分包括林母沈若蘭繳回特偵組的1200萬元及、被燒毀的美金95萬元，以及寄放在彭愛佳銀行保管箱的1900萬元、美金3萬9000元、人民幣21萬元，究竟哪些屬第12-1條「故意隱匿財產為不實之申報」、哪些屬第12-1條「故意申報不實」，原審未依職權調查確認並說明理由，判決理由不備，故認原判決違法。

(中時 )