氣溫逐日攀升，熱騰騰烤的地瓜逐漸乏人問津，人安基金會「給魚給竿拉人一把」方案中所輔導的單親地瓜媽媽們，也面臨銷售量大幅下滑的危機，為此，人安基金會基隆平安站協助瓜媽們力推「用心良薯冰地瓜」，希望能夠幫助單親媽媽們撐起家計，度過炎熱夏天。

人安基金會指出，街頭常見的地瓜媽媽，已經是我們習慣見到的風景，但是面臨天氣日漸溫暖，高溫烘烤的地瓜較不為消費者所選，然而烤地瓜卻是單親媽媽們唯一的收入來源，除了要供應整個家庭的吃穿用度外，更要開始籌措下一學期的學費。為了幫助瓜媽在炎夏期間也能有收入，人安基隆平安站力推「用心良薯冰地瓜」，透過團購與禮袋兩種方式，增加瓜媽收入。

「用心良薯冰地瓜」採用雲林水林產銷班公益合作，嚴選香甜冰涼的優質冰地瓜，除了美味之外，健康更是滿分。另外由於新冠肺炎疫情期間，全台民眾皆減少外出，街頭擺攤的瓜媽們生意自然也受到影響，為了突破重圍，特地製作冰地瓜團購的宣傳圖片，地瓜媽媽們也積極於臉書社團、LINE群組中擴散，希望能夠透過網路的力量凝聚愛心。

同時為了因應端午佳節即將到來，人安基金會也推出「用心良薯冰地瓜禮袋」，利用保冷提袋的設計來維持地瓜的冰涼，是今年夏天送禮的最佳選擇，既能夠大方送禮，又能兼具社會溫暖。團購方案則是推出一箱（12包）就免運的優惠，希望能夠一人一袋，吃得健康又解救瓜媽經濟危機。

人安基金會基隆平安站歡迎各界人士愛心支持「用心良薯冰地瓜」，除可以直接向地瓜媽媽訂購外，也可撥打愛心專線：(02)2427-3323來購買。

(中時 )