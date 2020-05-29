大法官釋憲通姦除罪化立即生效影響全台，台南地檢署現有22案需立即不起訴處分，有兩女因通姦案執行中，刑期部分也需扣除。南檢未來每年可望少掉約130件相關案件，有網友諷刺的說「徵信業者要紓困了」。

通姦除罪化後，有法律人士認為，還是有妨害家庭與婚姻的刑法罪章可以提告，不過南檢襄閱檢察官林仲斌認為並不容易。他提到，刑法第240條第2項屬妨害家庭與婚姻罪章和誘部分，必須和誘有配偶之人脫離家庭才會構成，這條件並不簡單。

林仲斌解釋，被誘者需因為對方說法跟人跑，成年人有自主意識，證據需更嚴謹，對未成年比較可行。過去以妨害家庭罪章提告配偶外遇的案例很少見。

台南市去年一整年通姦罪約130件，目前正在審理的有22件，因案執行有2位女子，因為大法官釋憲即刻生效，檢方因法律變更，22案會執皆不起訴處分，執行入監的2女在通姦罪的刑期會立即扣除。南檢預估未來每年可少掉約100多件的相關案件。

針對通姦除罪化，有網友認為，「未來警察沒法管，蒐證變困難，徵信業者可能成為下一波紓困對象」、「通姦除罪，未來更多小三跑到正宮家嗆聲」、「通姦沒有實質被害人，只有心靈上的道德創傷」、「依舊有民事，只是沒刑法」。

(中時 )