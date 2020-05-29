LEGO Technic樂高科技系列最新力作出爐！就是第三台「終極收藏家系列Ultimate Collector Series」車款，由3,696片零件組成的LEGO Lamborghini Sián FKP 37 (42115)，如以往以1:8逼真還原實車原型、重現吸睛、辨識度極高！LEGO Lamborghini Sián FKP 37將於6月1日於台灣樂高授權專賣店(遠百信義A13)搶先首賣，並於8月1日全台開賣。

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) 將於6月1日於台灣樂高授權專賣店搶先開賣。(樂高提供／黃慧雯台北傳真)

LEGO Technic樂高科技系列近年重現多款重量級跑車，2020年樂高與Lamborghini合作推出Sián FKP 37車款。Lamborghini Sián FKP 37在2019年法蘭克福車展首次亮相就引起高度討論，是藍寶堅尼史上第一款量產的混合動力Hybrid跑車，搶眼的尾翼讓樂高Lamborghini與日前釋出合作訊息後即引爆超高討論度。這款為LEGO Technic樂高科技系列第三台「終極收藏家系列Ultimate Collector Series」車款，由3,696片零件組成的LEGO Lamborghini Sián FKP 37，如以往以1:8逼真還原實車原型、重現吸睛、辨識度極高的金色輪圈。並運用特殊萊姆綠消光霧面與亮面混搭配色、配上可完美展示駕駛座的經典剪刀門，不論外觀或內裝都精緻呈現車款細節，比車主們想像中更接近真實的模樣；除此之外，打開前引擎蓋，更能找到專屬於該部樂高Lamborghini Sián FKP 37的獨有序號，成為超跑愛好者與樂高迷們的終極收藏品。

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