荷蘭藝術家海梅即日起至7月26日於台南市總爺藝文中心展出「他者」藝術裝置及影片。（劉秀芬攝）

2020.05.29台南市▲荷蘭藝術家海梅（中）於台南市總爺藝文中心發表駐村成果展，荷蘭駐台代表紀維德（右二）前往加油打氣。（劉秀芬攝）

擅長以機械裝置、影像與聲音做為藝術表現手法的荷蘭藝術家海梅‧伊巴涅斯（Jaime Ibanez），今年受台南市總爺藝文中心邀請駐村，他深入研究台灣日治時期電影發展史，創作出1組影像及1組木作裝置，影片中以木作裝置呈現日治時期電影放映的片段，引導觀眾走入台灣電影草創時期的娛樂時光。

來自荷蘭的藝術家海梅，3個月前受邀到總爺藝文中心駐村，他研究台灣日治時期黑白無聲電影，對拍攝台灣第一部紀錄片《台灣實況紹介》的高松豐次郎深感興趣，因此他以當時電影放映活動中高松豐次郎「辯士」的角色進行藝術創作。

當時日本內閣總理大臣伊藤博文邀請高松豐次郎到台灣放映「活動寫真會」，雖目的宣傳政策，但也為台灣的電影及現代劇場開？了發展的先聲。而高松豐次郎「辯士」角色，是每場「活動寫真會」中重要角色的靈魂人物，為觀眾翻譯、解說、詮釋影片，以幽默的表演娛樂觀眾。

海梅以木作釘成放映機架子，以縫紉棉線捲當膠捲，拉出的棉線條如放映投射的光線，象徵「活動寫真會」中的辯士、觀眾、放映機、投影幕，再操作這組木作藝術裝置拍成名為「他者」的8分鐘影片。

在創作過程中，海梅做為作家、導演、演員、配音員身兼裝置操控者等多元角色。影片中棉線捲轉動時的動態與產生的撞擊聲，像電影播放時的聲音，又像是辯士逗弄觀眾的情景，或是觀眾們拍案叫絕的景象。

海梅的成果展即日起於至7月26日於總爺藝文中心紅樓A展間展出，歡迎有興趣的民眾參觀，從影片中領略海梅想要傳達的訊息。

(中時 )