《射鵰英雄傳之東成西就》全新海報。（CATCHPLAY提供）

《東邪西毒：終極版》全新海報。（CATCHPLAY提供）

由國際大導王家衛重新詮釋金庸作品的兩部經典電影《射鵰英雄傳之東成西就》與《東邪西毒：終極版》，即將於6月19日在台同步重返大銀幕，在所釋出的兩部電影「重新上映海報」中，《射鵰英雄傳之東成西就》以全新設計，推出全球獨家海報，繽紛色彩搭上巨星活靈活現的搞笑表情讓這部喜劇神片更加立體。

而以武俠為襯底但實則描述愛情的另一部經典《東邪西毒：終極版》，重新上映的海報則保留了原有的王家衛式經典美學，亦讓粉絲求收藏。為滿足影迷對兩部片的期待，片商特別推出「東西雙拼」限量珍藏明信片套票，於29日在博客來網站開賣，並祭出限時活動，一次購買2組套票的民眾，即有機會參加限時72小時抽海報或是「秒變歐陽鋒道具組」。

除了全球獨家海報之外，片商更是加碼推出《射鵰英雄傳之東成西就》的社群濾鏡，邀請民眾一起同樂，體驗一秒變成梁朝偉在電影中的經典香腸嘴，搭配電影金句「要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神」、「性不性感、酷不酷」，背景音樂更配上求愛神曲〈我Love你〉，讓濾鏡一推出，即讓粉絲瘋傳，於社群分享自己使用的爆笑效果。

(中時 )