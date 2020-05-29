《氣球》寫實與魔幻共存。（台北電影節提供）

《無邪》勇奪柏林影展最高榮譽金熊獎，以伊朗死刑議題入鏡。（台北電影節提供）

2020台北電影節片單公布，包括勇奪今年柏林影展最高榮譽金熊獎的《無邪》、坎城影展「一種注目」單元最佳影片《被遺忘的人生》、入圍威尼斯影展地平線單元的《氣球》，還有坎城影展「國際影評人周」閉幕片《春江水暖》、柏林影展最佳首部電影《暗夜啟示錄》、香港金像獎6項大獎入圍《幻愛》等片。

台北電影節今年特別選映多部關切政府與人民關係的亮眼新片，當中為國際首映的《無邪》，靈感源自伊朗作為死刑執行率最高的國家，由軍人擔任劊子手填補人力缺口，必須按下「殺人按鈕」換取往後順遂人生；金馬導演萬瑪才旦新作《氣球》，透過青海湖畔一個藏族家庭準備迎接第4個孩子出生，聚焦藏區女性面對中國政府節育政策的困窘之情，診所免費發放的保險套被孩子偷來玩，飄往空中的「氣球」看來格外刺眼。

而坎城影展影評人周閉幕片《春江水暖》，則講述富春江畔4兄弟分四季輪流照顧中風後失智的母親，家族的考驗如畫卷般徐徐展開，如楊德昌與侯孝賢的家庭片，兼具是枝裕和大師風采；另香港導演周冠威新片《幻愛》描繪精神病患戀愛機會的珍貴，在香港電影金像獎入圍最佳導演、編劇、影后、新演員等6項大獎。2020台北電影節選片指南將於6月13日舉行，單場早鳥票將於6月14日下午1點開賣。

(中時 )