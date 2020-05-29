台股四個高點的頭部悄悄出現

上次庶民台股信心創新高是2015年5月，當時大盤在10014點附近，然後就跌到7203點。

上次庶民台股信心創新高是2015年5月，當時大盤在10014點附近，然後就跌到7203點。根據國泰金最新調查，現在庶民股市樂觀指數創下2015年5月以來60個月新高。參考上次經驗，散戶信心創新高，是行情已經走到末端的信號。

台積電股東人數逼近50萬人，聯發科股價創波段新高，防疫概念股個個噴出，反映庶民對股市樂觀期待，520之後台股重返萬點，股市一片大好，背地暗藏隱憂，四個高點的頭部悄悄出現。全球拚解封，散戶拚防疫一窩瘋，激情過後，將成自由落體

最近2年大盤代表性的跌勢分別在2018年10月與今年1月。今年1月的跌勢市場能夠解讀為疫情因素，前年10月之前，5G、AI、被動元件利多不曾間斷，大盤毫無理由的忽然從11064崩了，跌到9319點，那陣子道瓊也只有一個交易日下跌超過800點。即便市場無風無雨，有時也會莫名其妙重挫，何況過熱與泡沫。

衡量市場過熱與泡沫化程度早年看中鋼，漲到中鋼代表行情要結束了，並非中鋼不是好股票，是因為中鋼最穩，穩到再保守的人都敢買的。市場越來越熱、大戶、中實戶、散戶逐陸續被漲勢吸引，連最重視風險的人都衝動進場，那麼高點就在這裡。

如今市場最穩的股票，當屬台積電聯發科。台積電配息穩定，比當年中鋼更勝不只一籌，摩爾定律、先進製程；聯發科搭上5G更是未來科技趨勢，現在沒有什麼比台積電、聯發科更穩的股票了。台積電股東人數大增與聯發科大漲是保守投資人積極進場現象。

寶齡5/28當沖比高達82%

政府推動防疫有成，防疫股個個噴出，5/28寶齡、中化生、松翰、康那香、恆大、亞諾法、南六、台耀、盛弘、國光當沖比都超過5成，當投機與保守的資金傾巢而出，行情離崩跌的日子就不遠。當沖盛行、短線過熱、反彈結束，崩跌再現。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)