玉荷包荔枝產季到來，高市農業局為了讓遠在日本海外消費者也能品嚐香甜的「高雄首選」玉荷包荔枝，今年首度在「高雄首選電商平台」開放民眾線上預購，台灣下訂、日本取貨，將新鮮玉荷包直送日本親友。

農業局表示，本周首波啟航前往日本的玉荷包荔枝禮盒計有1800盒，包含上架日本超市及開放宅配通路，總計逾50公噸玉荷包也陸續搭上班機順利啟航日本，要讓高雄首選的玉荷包荔枝甜進日本消費者心中。

高市農業局近年來以「高雄首選」打響農產名號，外銷國家遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年玉荷包外銷受新冠肺炎疫情影響，銷往海外運費高昂，農民仍辛勤維持外銷的通路。

高市農業局為方便海外消費者品嚐到高雄首選玉荷包，首次開通台灣訂購、日本直送的服務，為玉荷包開啟最方便快速的海外通路。

農業局長吳芳銘說，出貨「高雄首選」輸日的玉荷包禮盒，在電商平台販售都是具有產銷履歷的農民精心栽種，不但吃的新鮮美味，更是安心安全的品質保證。

吳芳銘指出，高市今年獎勵玉荷包荔枝外銷登記預估估數量為76公噸，截至目前外銷日本市場已達50公噸，還有將於6月初外銷新加坡各超市，在今年產季結束前，高雄玉荷包可望衝破外銷70公噸的好成績。

(中時 )