勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至29日下午5時為止，累計有9萬8,8351人送件申請，而審核完畢後核貸件數為68萬5,606件，累計撥款件數為53萬5,393件，今（29）日的新增申貸數也來到1萬1,217件。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，28日晚間24時已完成122萬3,157件，總計撥款112萬6,053件，總金額為337億8,159萬元。勞保局表示，這項職業工會投保的紓困案已在22日截止申請，但職業工會仍可於31日前將截止申請日前收到之案件上傳，所以統計數據上仍會有部分的變動增加。

(工商 )