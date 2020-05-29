新冠疫情帶來的新常態，成為企業經營的新變數。中華信評今（29）日針對漢翔航空工業公司提出評等展望調為「負向」的評等新行動，原因有兩項：一是新冠病毒疫情影響漢翔的營收與利潤率，一是漢翔借款資金長期偏高，2020～2021的借款對EBITDA比，原有高於5倍的水準在2022年之前將降不下來。

中華信評分析師許立德指出，此次評等行動是針對嚴峻市場狀況的反映，漢翔航空工業商用航空業務未來幾季面臨的市場情況，此項業務的毛利率在2020年將會下滑3％至5％。

中華信評預期，漢翔2020年的營收將下滑約15％，肇因於波音737 Max機型恢復交機的時間進一步延遲，以及COVID-19疫情大流行下，包括波音、空中巴士、美國奇異（GE）以及勞斯萊斯（Rolls-Royce）等幾乎所有漢翔商用飛機與引擎客戶造成的深遠影響。

中華信評根據其基本情境假設，預期漢翔的營收將在2021年恢復15％至20％，並將隨著COVID-19帶來的負面影響逐漸消褪，能在2022年大致回歸正常。

此外，許立德指出，漢翔核心業務的獲利能力可望在營收逐漸復甦，以及來自國防專案的獲利貢獻提高的帶動下，自2021年起恢復。不過，若COVID-19危機期間拉長並對全球航空業造成更久遠的破壞，則中華信評的基本情境假設仍存在顯著的下行風險。

(工商 )