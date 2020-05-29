周杰倫（周董）推出首部華語實境節目《周遊記》，近來在Netflix、大陸浙江衛視播放，不過微博卻傳出原定30日播出的東京篇下集，因「不明原因」遭浙江衛視禁播，剩Netflix獨播，至於浙江衛視則是改為播出維也納篇，讓許多大陸粉絲喊：「可惜。」

而《周遊記》東京篇下集內容包括愛車成痴的周董以卡丁車代步，前往涉谷感受萬聖節氣氛，和好友玩起變裝大賽，他再度化身《青蜂俠》加藤，引起粉絲簇擁，現場還造成交通大打結。周董當時也特地突襲五月天演唱會後台，周董出神入化的調包五月天專輯封面主唱，讓阿信一秒變周董，笑翻眾人。

據悉，東京下集遭禁播的主要原因是因大陸節目有禁播「鬼、怪」這一類的題材，《周遊記》東京篇下集拍攝時，剛好適逢萬聖節，周董一行人在東京澀谷跟大家一起歡慶，不過日本人向來重視萬聖節，民眾當天很認真的變裝成鬼或是恐怖浮誇的奇異裝扮，導致該集在大陸被跳過。

此外，《周遊記》4月初因大陸限娛令造成浙江衛視延期播出，當時就與Netflix播出進度不同，本週將在大陸播出的維也納篇，Netflix則是已經播出。而《周遊記》一釋出後，從節目內容、嘉賓等，掀起熱議。很重視自己作品的周董，上月疑似不太滿意Netflix台灣對節目的宣傳力度，在IG限時動態上開嗆，隨後，他所屬的杰威爾表示，「輕鬆看待即可。」

周杰倫《周遊記》一釋出獲得好評。（摘自臉書）

(中時 )