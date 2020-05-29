台灣即將進入颱風季節，近期又因新冠肺炎疫情肆虐造成各國祭出鎖國，各機場停滿飛不出去的飛機，在防疫與防颱雙重考量下，交通部民航局盤點全台機場設施與容量後，為克服航機數量大增問題，部分機場於颱風期間，將關閉滑行道停放航機。

台灣位處颱風頻繁侵擾的區域，各機場每年都會擬定防颱作為，並提早完成例行性防颱整備工作。不過，今年因新冠肺炎疫情因素，各機場停放航機數量大增，風險不同以往，交通部長林佳龍4月底提醒民航局與桃機公司及早因應，近期將赴機場實地瞭解整備情形。

民航局指出，今年除了圍籬補強、排水溝清理、索機樁維護、空橋繫固演練、發電機測試等工作，另全面盤點各機場停機坪，並請各航空公司事先提出颱風期間最大停機需求。

民航局表示，各機場除現有停機坪與棚廠可供停放航機，另規劃於颱風期間，關閉滑行道來停放航機。以桃園機場為例，在使用滑行道停放航機後，初估可停放160架航機，而各航空公司的最大停機需求為156架。

考量停放航機數量較往年大增，過去各機場於颱風警報W24（颱風來襲前24小時）發布時，始召開防颱應變會議，並受理飛渡避颱申請。今年各機場均改於發布颱風警報W36（颱風來襲前36小時）時，即召開防颱應變會議，並開始接受航空公司飛渡避颱申請，以提早安排防颱停機位。

民航局也要求航空公司訂定「颱風侵襲北台灣」、「颱風侵襲台臺灣」及「颱風侵襲全台」等情境，制定防颱及疏散計畫，包括飛渡國外機場的應變作業及防疫作業，以確實依「疏散、轉降、進入棚廠、原地駐留」的原則執行防颱作業。

(中時 )