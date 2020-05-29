林柏宏（右）與謝欣穎的特殊扮相與近期防疫概念不謀而合。（牽猴子提供）

亞洲第1部以iPhone全程拍攝劇情長片《怪胎》，是廖明毅執導的首部劇情長片，此次用iPhone XS全程拍攝《怪胎》，也同時擔任編劇、攝影、剪接，幾乎一手包辦，更找來雙金馬得主林柏宏、謝欣穎主演，初試啼聲就獲得義大利遠東影展的關注，被選為影展打頭陣的第1部作品，並角逐新導演競賽單元。

片中林柏宏、謝欣穎兩人都要詮釋出嚴重神經性強迫症患者的個性，所以在劇情上幾乎無時無刻都要戴口罩、穿防塵衣、戴手套、不停洗手、消毒，避免細菌上身。由於今年疫情爆發，人人都要戴口罩出門、隨身攜帶酒精消毒，剛好與劇情上的安排不謀而合。

義大利遠東影展方看完後表示：「雖然這部電影的兩個主角害怕與人群接觸、又有強烈潔癖，讓人聯想到這幾個月的疫情，但其實本片是在疫情爆發前拍攝，不會讓觀眾因為擔心疫情而影響觀影的情緒，電影本身很幽默、有微微的悲傷，有著深刻的情感，更讓人有所共鳴。」可說是超前部署的防疫愛情電影。

林柏宏與謝欣穎對於入選義大利遠東影展都感到相當興奮，雖然到目前兩人都尚未看過全片，但在拍攝時，他們就覺得這部電影相當特別，不僅在拍攝手法、劇情巧思上，都是從未看過的愛情電影。電影8月7日上映。

(中時 )