司法院大法官今(29)日做出釋字791號解釋，大法官表示性自主是個人自主決定權與個人尊嚴的重要一環，受憲法22條及23條比例原則所保障，因此刑法第239條違憲，即日起宣告失效。贊成團體表示性自主將看見婚姻關係中的多元性，反對團體則說婚姻家庭是國家的基礎，沒有刑法的約束，將損害國家發展利益。

婦女新知基金會表示，透過憲法解釋確保人民的性自主權、隱私權及人格尊嚴，不會因為進入婚姻而消失，同時也重新定義「婚姻與家庭」，打破基於傳統道德對性忠貞的狹隘想像與管制，看見現代社會親密關係的轉變與婚姻關係中的多元性。

該基金會表示，讓婚姻關係「始於民法，終於民法」，回歸到民法的私人關係規範當中去處理婚姻家庭的紛爭，不要動用國家刑罰來介入。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，婚姻家庭之建立應從個人人格自由與性自主權角度出發，因此支持通姦除罪化，婚姻圓滿的意義在於配偶雙方因自主意願誠摯相愛，相互扶持共同生活，而非錯誤地聚焦於性忠誠義務之履踐。

下一代幸福聯盟表示，大法官本次的釋憲高舉性自主權高過婚姻家庭，離譜、誇張，不符合人民期待，既然如此婚姻就沒有必要，結婚就是要受道法律約束，要彼此忠誠。

愛家公投領銜人曾獻瑩提到，大法官釋憲時說「上不至損及公益」，然而婚姻家庭是國家的基礎，小三小王泛濫，難道不會損及國家整體發展利益？

曾獻瑩說，蔡政府這次選擇用司法，也就是交由大法官來處理「通姦除罪化」的爭議，大法官釋憲等同於憲法，沒人可以翻盤，批這是「蔡式民主」。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟秘書長陳怡朱表示，贊成通姦罪去刑法者主張，去刑法後還有民事賠償可以請求；但是很多東西是沒有辦法用錢解決，難道有錢就可以外遇？

(中時 )