雲林縣水林鄉七角井被地方文史工作者認為是顏思齊登台設寨的證據。（許素惠攝）

台南市赤崁文化園區日前發現大面積考古遺跡，年代包括清代及日據時期，其中有一口古井外貌及磚砌工法幾乎與雲林縣水林鄉兩口七角井一模一樣，讓雲林地方文史工作者喜出望外，認為是水林為顏思齊登台設寨首站推論的有力佐證，雲縣府將舉行論壇盼助益考證。

退休警察林佐孟是雲林縣水林人，目前雖然住高雄，仍相當關心故鄉事，專程到台南看甫出土的古井，發現形狀與磚砌工法，和水林家鄉的兩口七角古井的工法相似，主動穿針引線聯繫台南和雲林兩縣市政府文化單位。

林佐孟表示，水林鄉被認為是顏思齊開台的登陸地，兩口七角井分別位於鄉內水北村及車港村，後者有「洋毛港」之稱，古井堆砌成拱橋的特殊工法，到底是顏思齊駐紮屯寨時所打造，或是荷蘭人建的，迄今難考，台南赤崁古井的出土，初步了解工法雷同，具有歷史考證作用。

赤崁出土古井消息也振奮水林文史人，長期鑽研顏思齊文史的水林鄉水北村長洪茂仁指出，水林兩口七角古井保存完整，且成為地方文物景點，因位處私有地難以列為古蹟，導演魏德聖最新作品《台灣三部曲》開拍前曾探訪，若能證實建造年代，便能有正史地位。

(中時 )