南韓中央防疫對策本部今天通報，過去1天再新增58例新冠肺炎確診病例，累計確診達11402例。電商業者coupang京畿道富川物流中心發生的群聚感染，已經向外擴散，累計受感染者已增至96例。受到疫情恐捲土重來影響，首都圈超過有超過5百間學校再度關閉，改採線上教學。另外，全國已有838所各級學校，延後原本復課的時間表。

據南韓韓聯社報導，教育部次官朴栢範今天表示，有鑑於首都圈疫情嚴峻，教育部決定把首都圈的國中小學復課出勤率，控制在3分之1以下，高中學生出勤率仍維持在3分之2以下。由於高中生已返校上學，與確診者接觸的機率不高，加上高三生即將面臨大考，必須與師長就升學及職業規畫進行面對面交流，因此不更動高中出勤率。

南韓當局昨天已宣布，由於28日公布的新確診創53天新高79例，首都圈的公眾設施自今天起，必須擴大閉門到6月14日。

(中時 )