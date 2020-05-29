楊慧棋說，自己遇到最大的困難就是力氣沒有男生大，有些大型螺絲在安裝時需要上磅，但她不求人，靠著自己摸索運用巧勁，也能完成維修工作。（吳建輝攝）

從小立志當飛行員的姚維庭，認為想當駕駛員必須對飛機有基礎的了解，所以選擇到大慶商工就讀飛機維修科，再利用時間準備陸軍航空飛行軍官的考試，今年他也如願以償錄取陸軍航空飛行軍官生。 （吳建輝攝）

彰化大慶商工擁有縣內唯一飛機修護科，創立短短幾年成績斐然，學生人手一張證照。（吳建輝攝）

2016年彰化大慶商工增設縣內唯一的飛機維修科，在師生共同努力經營下，在各項技藝競賽屢獲都屢獲佳績，今年飛修科楊惠琪同學，成功考取飛機修護乙級證照，也是縣內首位獲得飛機修護證照的女同學，而姚維庭同學，除了獲得飛機修護乙級證照外，今年更成功錄取陸軍航空飛行軍官生，兩人都成績斐然，讓學弟妹更加努力，要與學長姐看齊。

楊慧棋說，從小就喜歡拆裝維修，國中到大慶參觀得知有飛機修護科，在家人的支持下決定來這邊就讀，在飛機維修這條路上，遇到最大的困難就是力氣沒有男生大，有些大型螺絲在安裝時需要上磅，但她不求人，靠著自己摸索運用巧勁，也能完成維修工作。

從小立志當飛行員的姚維庭說，小時候對飛機如何翱翔天際相當好奇，因此希望有朝一日能當上駕駛員揭開這個秘密，他覺得當駕駛員必須對飛機有基礎的了解，所以他選擇先到大慶商工接觸飛機維修，再利用三年的時間準備陸軍航空飛行軍官的考試，今年他也如願以償錄取陸軍航空飛行軍官生。

大慶商工飛修科暨航電科主任盧光武說，飛修證照是從2016年才開放給高職生去考取，許多學生認為證照沒有用，但像漢翔公司，擁丙級證照底薪是加1千元，乙級的話則是加到3千元，所以飛修證照可以說價值連城。

(中時 )