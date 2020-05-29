今年由於新冠肺炎(COVID-19)疫情緣故，大部分國家都下了旅行禁令，許多人規劃已久的旅行計劃也都泡湯，在家除了透過各大旅遊景點釋出的虛擬旅遊影片，KLOOK也再重磅升級，為難忍旅行癮的大家推出「虛擬互動體驗」(Virtual Interactive Experience, VIE)。

KLOOK 將帶領你穿梭世界各國，享受一場又一場的線上即時互動旅程！可以一起加入探索西班牙的巴特羅之家，或是倫敦知名的電影場景拍攝地「舊皇家海軍學院」。這不只是一般的虛擬旅遊，而是由專人即時直播導覽，讓你的旅遊體驗無時差，還能夠有機會直接與世界各地的專業導覽員或動物飼育員即時互動！你還能夠邀請親朋好友一同加入，共同體驗每一趟令人驚艷的旅程。

更重要的是，KLOOK 推出的即時互動旅行體驗是完全免費、自由參加的哦！05/30 (六) 至06/27 (六) 每周六在 KLOOK 臉書粉絲專頁播出，依序將帶領讀者造訪：西班牙高第建築「巴特羅之家」、印尼「峇里島野生動物園」、美國加州納帕酒鄉「瑪多納酒莊」、菲律賓「宿霧野生動物園」，以及世界最著名的影片拍攝場景「英國倫敦舊皇家海軍學院」，感興趣的你千萬不能錯過。

(科技)