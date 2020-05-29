長榮集團兩大基金會今日召開董事會，上午的張榮發（文教）基金會因開會人數無法達到3分之2以上董事出席之門檻，因此未能順利改選董事；下午的張榮發慈善基金會因董事長鬧雙胞，「弟弟派」的9名董事也未出席，同樣也是人數不足，導致流會。

長榮兄弟鬩牆，以張榮發長子張國華為首的「大哥派」與次子張國明、三子張國政主導的「弟弟派」再度對壘，由於文教基金會持有長榮國際28.86％股權，拿下就能主導長榮集團，董事改選因而成為交戰熱點。

今早文教基金會改選，「弟弟派」的7名董事拒絕出席，張國明發出聲明，表示「大哥派」的基金會董事長鍾德美已被解任，所召集之董事會實屬違法召集，所以多數原任董事拒絕出席參加。

張榮發基金會則回應，屆滿迄今已召開過6次董事會列有改選董事議程，竟有5次都遭特定董事杯葛不出席會議，並痛批杯葛缺席的董事「一心只想著如何藉由基金會來奪取經營權，有違本會宗旨」。

下午開會的慈善基金會，討論今年工作計畫及經費預算，訂定內控及稽核制度、誠信經營規範及選任下屆董事等10項議案，因董事長鬧雙胞，且「弟弟派」的張國明、張國政等9名董事未出席，導致流會。

「弟弟派」選出的董事長吳景明說，原任董事長鍾德美在4月17日召開的董事會中，逕行宣布散會，在場9名出席董事推選臨時主席繼行主持會議，通過解任鍾德美職務，由他接任，現場還有衛生福利部官員全程在場見證。

張榮發慈善基金會則回應，目前在司法院法人登記查詢系統查詢的基金會之董事長仍為鍾德美，因此吳景明的說法並無任何依據。

對於9名董事當日滯留會場續行議事，推選吳景明為新任董事長，張榮發慈善基金會也強調，該等決議均為無效，也未獲衛福部核准，拿違法無效之決議申請變更，更涉犯偽造文書及使公務員登載不實等罪。

(中時 )