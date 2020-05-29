觀影前請先掃描下載互動APP。（威秀提供）

防疫後新生活開啟，威秀影城大膽推出創意新互動電影，獻上首部互動電影《晚班》，成為全球第一個商業上映互動電影的國家。每次看都可能有不同情節變化，光是結局就多達7種可能，徹底顛覆過去觀影經驗，靠多人互動成就精彩結局，為了讓觀眾能二刷看不同結局，更祭出二刷票價150元好康。

《晚班》屬犯罪懸疑互動式電影，劇本由知名電影《福爾摩斯》編劇Michael R. Johnson創作，全片超過180種選擇，過程中觀眾將會面臨眾多抉擇，有些決定微乎其微，卻會導致不同的結果，每看一個段落都要參與情節轉折，化身導演編劇。電影劇情敘述大學生馬特莫名其妙被捲入拍賣所的竊盜案中，為了試圖證明自己的清白，他踏上一段冒險之旅。

觀眾入場前需先下載指定手機APP，依據同場多數人選擇，決定電影走向與結局，將能享受到電影、遊戲、互動敘事3者混合的超凡體驗，最後導向7個精彩結局，威秀提醒，要想辦法讓馬特在這段冒險中脫困，可別讓他太早領便當。

(中時 )