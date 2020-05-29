和發產業園區服務中心29日落成啟用，高雄市長韓國瑜以及合發土地開發公司董事長鄒宏基等人共同揭牌，目前進駐廠商共86家，原本預估總投資額只有175億元，目前已增至548億元，成長幅度達213％，預估區內年產值可望超過972億元、提供就業機會10,816人，對高雄提供重大經濟貢獻及效益。

韓國瑜表示，和發園區有別於其他產業園區，將引進低污染、低排放的產業為主，提供地方優勢產業及具潛力的新興產業進駐，高市府將與企業共同打拼，找目標、創環境，強化產業群聚效能、繁榮地方經濟。

韓國瑜指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，對企業、勞工、社會衝擊甚鉅，全球勞動人口失業率不斷攀升，影響全球經濟發展，高市府會全力站在企業及勞工的角度，共同解決面臨的困難，攜手找目標、創環境，朝國際化部署，並且要創造優質友善的投資環境。

高雄經發局表示，和發產業園區面積136.13公頃，園區「產一」用地已全數完銷、只租不售用地已出租逾9成，年度總營業額預估將超過972億元，提供就業機會10,816人，目前園區進駐廠商計86家，包括18間申租、18家營運並移轉權、25家取得建照開工，另支援性用途的「產二」用地目前銷售中。

經發局說，該園區原本預估總投資額175億元，目前已成長213％，投資額達548億元，對高雄提供重大經濟貢獻及效益，

高雄經發局表示，和發產業園區服務中心建物為地上3層的鋼筋混凝土綠建築，除了提供廠商及洽公民眾服務外，將進一步引進商業生活機能的支援服務，包括金融機構、郵局、店鋪或餐廳等，更將規劃學術研發、洽商空間、青年創業創新基地等相關場地，達成園區創造多贏、帶動就業、繁榮地方的開發目標。

(工商 )