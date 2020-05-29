在疫情趨緩之下，越來越多民眾願意出門到餐廳大快朵頤，一解先前疫情緊張時的沈悶心情。乾杯集團旗下2大品牌在6月1日至8月31日看好商機，紛紛推出夏季限定的美味，日式鍋物餐廳「黑毛屋本家」推出「北海道海膽和牛鍋」，和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」則精選頂級夏季食材推出「夏雅套餐」，期望帶動比去年同期成長1至2成的業績。

夏季正是進入海膽盛產的時節，尤其以北海道產的頂級海膽最為聞名，其滋味甘潤鮮美、綿密細滑，是許多食客鍾愛的海味，「黑毛屋本家」於6月1日至8月31日推出「北海道海膽和牛鍋」，選用北海道產海膽，開發高湯、沾醬、雜炊3種海膽風貌的頂級鍋物，大啖夏日鮮美海味，「北海道海膽和牛鍋」每套單人套餐1680元+10%。

「黑毛屋本家」推出夏季限定的「北海道海膽和牛鍋」，以高湯、沾醬、雜炊3種方式展現海膽美味。（乾杯集團提供）

「北海道海膽和牛鍋」中的金黃海膽高湯，奢侈地用大量新鮮海膽融入鰹魚湯頭，呈現如夏日陽光般的金黃色澤、馥郁香氣，添加白味噌使風味更顯豐富。在尚未涮煮食材前，一定要先品嚐湯頭的純粹鮮美，喜愛濃郁風味的食客，還可加入牡丹蝦蝦頭熬煮成濃厚的蝦味噌風味。

主餐海陸拼盤選用日本A5和牛與多樣豪華海鮮，包含廣島牡蠣、牡丹蝦、干貝、石斑等，料理長特別開發海膽醬油凍、芥末醬等特製沾醬，搭配北海道海膽一起享用。最為推薦將日本和牛輕涮至粉紅色澤，佐上北海道海膽與海膽醬油凍，入口即化的和牛與海膽的滑嫩肥美層層交織，微鹹的海膽醬油凍提升整體香氣，鮮美滋味在嘴中綻放，令人大感幸福；另外還可品嘗夏季蔬菜盤。

結尾推出的美味逸品「海膽雜炊」充滿著夏日風情，日本產新潟米吸飽海膽鮮味與和牛油脂鮮甜的精華高湯，佐上海膽泥、北寄貝與沖繩產海葡萄，細細享用海味十足的夏日風情。套餐附夏季蔬菜盤、甜點。

「和牛47」以頂級夏季食材入菜，推出期間限定的「夏雅套餐」。（乾杯集團提供）

位於微風南山47樓的和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」，由日籍料理長鈴木俊寬親自坐鎮，維持一貫細膩手法，透過夏季食材的繽紛色彩演繹和牛豔夏風貌，於6月1日至8月31日推出「夏雅套餐」，採專人定烤服務，共9道料理，每套3800元+10%；平日午間則限定提供「夏陽套餐」精選5道料理，每套1799元+10%。

2款套餐中都有的「生牛肉三種盛合」以夏日池塘為主題設計。包含日式生牛肉搭配特製的牛蕃茄凍，點綴上如荷葉般的甘藍，搭配仿間少見的燈籠果、具結冰感的冰花等食材，晶瑩剔透、衝擊食客視覺；還有特別選用有「水果界魚子醬」之稱、澳洲產稀有水果的手指檸檬，來搭配有豐腴牛小排的和牛握壽司，感受舌尖「嗶嗶波波」的特殊口感，同時品嘗到柑橘香氣四溢；另外則是以梅子熬煮煎酒調味的薄切生牛肉，佐上南高梅梅肉、百合根，微鹹微酸最適合夏日開胃。

「和牛47」夏季套餐中的「生牛肉三種盛合」以夏日池塘為題，演繹夏季風情。（乾杯集團提供）

「本日嚴選三拼」則是包含3款截然不同的和牛部位，以獨特配料與沾醬設計搭配，展現層層夏日風味。選用油脂豐腴的和牛部位，涮上醬香味濃郁的江戶醬油，拌隨柚子風味蘿蔔泥，呈現夏日清涼的徐風；Q彈的澳洲和牛牛舌佐上剝皮辣椒製成的米麴味噌醬，些許辛辣感，演繹著夏日猛烈的陽光，同時刺激食客味蕾；赤身系和牛部位，佐上當季北海道蝦夷馬糞海膽與海膽泥鮮奶油，展演迎向大海的夏日風情。

一口椀推出「玉米冷湯」，以高甜度的水果玉米烹調而成，搭配和食料理手法製成的冰柱水晶蝦，如同被冰凍住的視覺感，讓食客暑意全消。此外，鍋物「牛肉海鮮湯」以8小時燜煮釋放干貝的精華，一開蓋，海洋鮮味撲鼻而來，搭配當季埔里白蘆筍、鮑魚、炙烤角切和牛，先品嘗清甜原味，再加入當季鮑魚肝醬與澎湖產生海苔，呈現截然不同的夏季海洋風味。

「和牛47」夏季套餐中的「生牛肉三種盛合」，還有選用「水果界魚子醬」之稱的手指檸檬所搭配的「和牛握壽司」。（乾杯集團提供）

「和牛47」夏季套餐中的「本日嚴選三拼」，包含赤身系和牛部位佐上當季北海道蝦夷馬糞海膽與海膽泥鮮奶油的美味。（乾杯集團提供）

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