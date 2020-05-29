在疫情趨緩之下，越來越多民眾願意出門到餐廳大快朵頤，一解先前疫情緊張時的沈悶心情。乾杯集團旗下2大品牌在6月1日至8月31日看好商機，紛紛推出夏季限定的美味，日式鍋物餐廳「黑毛屋本家」推出「北海道海膽和牛鍋」，和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」則精選頂級夏季食材推出「夏雅套餐」，期望帶動比去年同期成長1至2成的業績。
夏季正是進入海膽盛產的時節，尤其以北海道產的頂級海膽最為聞名，其滋味甘潤鮮美、綿密細滑，是許多食客鍾愛的海味，「黑毛屋本家」於6月1日至8月31日推出「北海道海膽和牛鍋」，選用北海道產海膽，開發高湯、沾醬、雜炊3種海膽風貌的頂級鍋物，大啖夏日鮮美海味，「北海道海膽和牛鍋」每套單人套餐1680元+10%。
「北海道海膽和牛鍋」中的金黃海膽高湯，奢侈地用大量新鮮海膽融入鰹魚湯頭，呈現如夏日陽光般的金黃色澤、馥郁香氣，添加白味噌使風味更顯豐富。在尚未涮煮食材前，一定要先品嚐湯頭的純粹鮮美，喜愛濃郁風味的食客，還可加入牡丹蝦蝦頭熬煮成濃厚的蝦味噌風味。
主餐海陸拼盤選用日本A5和牛與多樣豪華海鮮，包含廣島牡蠣、牡丹蝦、干貝、石斑等，料理長特別開發海膽醬油凍、芥末醬等特製沾醬，搭配北海道海膽一起享用。最為推薦將日本和牛輕涮至粉紅色澤，佐上北海道海膽與海膽醬油凍，入口即化的和牛與海膽的滑嫩肥美層層交織，微鹹的海膽醬油凍提升整體香氣，鮮美滋味在嘴中綻放，令人大感幸福；另外還可品嘗夏季蔬菜盤。
結尾推出的美味逸品「海膽雜炊」充滿著夏日風情，日本產新潟米吸飽海膽鮮味與和牛油脂鮮甜的精華高湯，佐上海膽泥、北寄貝與沖繩產海葡萄，細細享用海味十足的夏日風情。套餐附夏季蔬菜盤、甜點。
位於微風南山47樓的和牛燒肉懷石餐廳「和牛47」，由日籍料理長鈴木俊寬親自坐鎮，維持一貫細膩手法，透過夏季食材的繽紛色彩演繹和牛豔夏風貌，於6月1日至8月31日推出「夏雅套餐」，採專人定烤服務，共9道料理，每套3800元+10%；平日午間則限定提供「夏陽套餐」精選5道料理，每套1799元+10%。
2款套餐中都有的「生牛肉三種盛合」以夏日池塘為主題設計。包含日式生牛肉搭配特製的牛蕃茄凍，點綴上如荷葉般的甘藍，搭配仿間少見的燈籠果、具結冰感的冰花等食材，晶瑩剔透、衝擊食客視覺；還有特別選用有「水果界魚子醬」之稱、澳洲產稀有水果的手指檸檬，來搭配有豐腴牛小排的和牛握壽司，感受舌尖「嗶嗶波波」的特殊口感，同時品嘗到柑橘香氣四溢；另外則是以梅子熬煮煎酒調味的薄切生牛肉，佐上南高梅梅肉、百合根，微鹹微酸最適合夏日開胃。
「本日嚴選三拼」則是包含3款截然不同的和牛部位，以獨特配料與沾醬設計搭配，展現層層夏日風味。選用油脂豐腴的和牛部位，涮上醬香味濃郁的江戶醬油，拌隨柚子風味蘿蔔泥，呈現夏日清涼的徐風；Q彈的澳洲和牛牛舌佐上剝皮辣椒製成的米麴味噌醬，些許辛辣感，演繹著夏日猛烈的陽光，同時刺激食客味蕾；赤身系和牛部位，佐上當季北海道蝦夷馬糞海膽與海膽泥鮮奶油，展演迎向大海的夏日風情。
一口椀推出「玉米冷湯」，以高甜度的水果玉米烹調而成，搭配和食料理手法製成的冰柱水晶蝦，如同被冰凍住的視覺感，讓食客暑意全消。此外，鍋物「牛肉海鮮湯」以8小時燜煮釋放干貝的精華，一開蓋，海洋鮮味撲鼻而來，搭配當季埔里白蘆筍、鮑魚、炙烤角切和牛，先品嘗清甜原味，再加入當季鮑魚肝醬與澎湖產生海苔，呈現截然不同的夏季海洋風味。
(中時 )
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