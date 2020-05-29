司法院大法官29日做出釋字791號解釋，宣告台灣「通姦除罪化」，大法官也列出5大關鍵，主要是因應世界潮流、保障人民性自主權、再來是非重要法益、符合比例原則和性別差異。在亞洲國家中已有日本、南韓及中國大陸把通姦罪除罪化，大法官曝光5大關鍵理由如下：

(1)系爭解釋作成當時（91）年對於婚姻與家庭之社會通念，於多年後已發生重大變化。就法制面而言，國際間向是南韓憲法法院、印度最高法院都已相繼宣告通姦罪違憲，我國相關法制亦有演進，例如司法院大法官作成釋字第748號解釋後，婚姻不僅是承載社會功能之制度，更是個人權利、人格之展現，故系爭解釋有予檢討之必要。

(2)系爭規定一之行為規範部分限制憲法第22條保障之性自主決定權及隱私權；制裁規範則構成對憲法第8條人身自由之限制。對前開權利之限制，應採取較嚴格之審查。

(3)系爭規定一之立法目的在於規範夫妻間之忠誠義務，以維持婚姻與家庭制度，惟社會和法制變遷下，難認為係合乎憲法價值之特定重要法益。

(4)縱該立法目的合憲，系爭規定一亦不合乎比例原則：就一般預防及特别預防而言，均無助於維繋婚姻家庭；其所欲達成之目的，亦可藉由民事方式達成，故系爭規定一之刑法手段，並非最小侵害手段；系爭規定一採自由刑之處罰方式，與其欲保護之利益間，不符狹義比例原則。

(5)系爭規定一結合刑法第245條第2項宥恕規定及系爭規定二，實際上形成判決有罪之女性被告多於男性被告之性別差異，有違憲法第7條等語。

(中時電子報)