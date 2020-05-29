女神LADY GAGA全新大碟《Chromatica／神彩》因新冠肺炎疫情影響導致發行日期延後，終於在29日於全球同步數位上架，這張睽違4年的超級大碟尚未發行，就已經在各大排行履創佳績，除了先前推出的破億年度神曲〈Stupid Love〉，又和小天后亞莉安娜（Ariana Grande）首度合作單曲〈Rain On Me〉，一舉刷新數位平台2020年單日最高點聽紀錄。

為了宣傳這張全新專輯，LADY GAGA日前上傳自己一系列駕駛卡車送貨的照片，只見照片上她戴著裝飾鉚釘的口罩坐在卡車上，並留言表示：「我要親自把專輯《神彩》派送到全世界每個唱片行，在音樂的世界裡時空與距離都不存在。」

唱片公司為宣傳可以說是招數盡出，除了要LADY GAGA開車送貨外，更請她和亞莉安娜兩人在網路上玩起氣象預報，在家模仿氣象主播報導新聞的模樣令人發噱，一邊宣傳新歌外也鼓勵大家要積極正向。

LADY GAGA也自薦說：「我將我全部的心力、我感受到的痛苦、我從其他領域聽來的趣事、那些想向世界傾訴的話，我全都把他們放入音樂之中，我要讓這些音樂聽起來充滿活力且充滿純真。」全新專輯《神彩》已於全球數位上線，台灣實體專輯6月3日發行。

(中時 )