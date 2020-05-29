永遠的巨星張國榮逝世17年，他生前唯一監製的電影《夜半歌聲》將經典重映，當年他一眼相中當時仍相當清澀的黃磊，果然讓黃磊一炮而紅，成為演技派巨星，而黃磊對張的提攜也一直感懷在心，甚至也自導自演了電視劇版的《夜半歌聲》，更永遠記得張曾在拍攝的空檔，唱了主題曲給他聽。

當年還是新人的黃磊在片中獲得重用，演出戲份吃重的年輕歌劇演員，《夜半歌聲》出品人黃百鳴曾經透露，原本張國榮是推薦由古天樂演出這個角色，但古同時必需演出電視劇《神鵰俠侶》，而不得不放棄了這個機會，身為電影監製的張又再努力尋覓適合的人選，他從一部電影《邊走邊唱》看到了一個新演員，那人正是黃磊。

拍攝期間，所有演員和工作人員都長住北京，黃磊和張國榮也有很長的時間相處，黃磊記得有一回，兩人在北京的寒夜裡抽著菸等待拍攝，黃磊說：「因為天太冷，我們擠在一間小屋子裡，他就坐在我對面，僅一步之遙。」張突然問黃磊有聽過電影中的歌了嗎？黃磊表示還沒有聽到，張回說：「很好聽，我唱給你聽。」便唱起了同名主題曲，之後連同2首插曲也唱給黃磊欣賞。

黃磊說：「我當時真的好激動，他竟然對著我唱了3首歌啊！」之後黃磊也寫書追憶了這一幕，「就這樣，在那小屋裡，他為我唱了那首歌。那一年，我24歲，他39。我會永遠記得那一刻，我會一直懷念他。」

黃磊果然因《夜半歌聲》的表現獲得大眾的注意，一炮而紅，和綜藝教母張小燕的公司簽下合約，來台灣發了唱片，之後接連演出《人間四月天》、《橘子紅了》等話題作品，實力大力獲肯定。

而黃磊也對《夜半歌聲》和張國榮心懷感念，特別自編自導自演了電視劇版的《夜半歌聲》，由大S和何潤東演出，他則演出劇中反派，更一字一句手寫劇本，還曾被劇本的故事感動到在半夜痛哭，可說是全情投入，他說：「這部《夜半歌聲》的電視劇，是我對張國榮的懷念啊！」電影6月5日上映。

(中時 )