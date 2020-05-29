距今38年前，只要下大雨的深夜，香港民眾幾乎不敢搭計程車，尤其是年輕女性，1982年2月，警方在沙田發現一個裝著女性人頭與一雙手臂的屍袋，已經飄出陣陣腐爛臭味，揭開這起殘忍分屍命案的序幕，警方根據屍體上的刺青，找到死者身分，是在夜總會上班的21歲女子陳鳳蘭。

80年代女刺青極為罕見，陳鳳蘭身上的燕子刺青，成為辨識身分的線索，由於陳鳳蘭生活背景複雜，但有目擊者看見陳鳳蘭最後出現在尖沙咀，搭上計程車消失在街頭，只是線索仍不夠，警方沒有頭緒，命案沉寂半年，一間照相館向警方提供多張屍體支解的照片，成為破案關鍵，警方逮捕前來取相片的男子，同時在公寓裡搜索上千件證物，包括女性器官標本、部份殘肢、手術器材、大批照片及錄影帶，還有受害者私人物品，他就是香港惡名昭彰的雨夜屠夫林過雲。

林過雲專挑年輕女子下手(圖為電影羔羊醫生/中時資料庫)

第一名死者陳鳳蘭，被計程車司機林過雲載回土瓜灣住處樓下，他返回家中取電線，在車上將酒醉的陳鳳蘭勒死，將屍體帶回家藏客廳沙發底下，隔天將屍體脫光拍照，並用電鋸肢解，更將過程錄影下來，最後留下性器官用米酒防腐、做成標本。

雨夜屠夫林過雲(圖片截自/犯罪調查紀錄片)

第二名受害者是31歲的收銀員陳雲潔，1982年5月29日凌晨5點下班，因為大雨，因此搭乘林過雲的計程車回家，林過雲途中停車拿刀威脅，用手銬銬住陳雲潔，最後用電線勒死她；林過雲用手術刀肢解，將死者乳房、陰部完整割下，防腐做成標本，其餘部分則丟棄於銅鑼灣大坑道草叢裡，當然所有過程亦全程錄影。

第三名受害者是29歲清潔工梁秀雲，1982年6月17日凌晨4點下班，雨中搭到林過雲駕駛的計程車，不久遇害，手法還有肢解與前兩位受害者相同，但這次林過雲「更加仔細」，他將死者腹部剖開，挑出臟器放口中品嚐，曾有想吃人肉衝動的他，最後因為感到噁心而放棄。

第四名受害者是17歲學生梁惠心，1982年7月2日在尖沙咀參加謝師宴，晚上11點搭上林過雲的計程車，林過雲在法庭上說，梁惠心是與他相處最久的死者，殺害對方之前，逼她戴上手銬，兩人在計程車內交談許久，內容有關學校、前途、家庭、宗教、靈魂等，但最後林過雲還是選擇將她勒斃，然後帶回家姦屍，梁惠心是唯一被林過雲染指屍體的受害者，再進行肢解拍照錄影。

林過雲被逮捕後，自稱肢解女屍及姦屍，是因為對解剖學有興趣，根據五名精神科醫生評估，有三位認為他沒有精神病，犯案只為滿足不正常性需求，不過有專家認為他智商很高，可能會故意說謊誤導專家；但精神科醫生替他做心理、智商及記憶測驗，還有腦電波圖，顯示結果均正常。

根據林過雲在法庭上表白，殺害第一名女子時豪無犯罪感，只是被憤怒驅使，其後殺害第二、三名受害者，是因為上癮，直到第四個才開始厭倦，他曾說殺害前三名女子是替天行道，至於17歲的女學生，他卻說自己也不明白為何會下手，審判期間當問梁姓學生時，曾經數度落淚；至於為何會拍照錄影，林過雲曾說是為了留下「歷史照片」。

林過雲最終被判死刑，但香港當時已廢除死刑，1984年8月改判終身監禁，終身不得假釋。有專家曾分析林過雲，指出他是一個備受剝削的人，悽慘的童年、複雜的家庭，父親有三個太太，生母透露林過雲時常被父親毆打，成人後與家人關係疏離，但他的父親在受訪時表示，不認為自己管教過嚴，是連過雲性格太叛逆，且社會也要負起責任。

(中時電子報)