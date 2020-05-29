新光集團旗下金融事業，包括新光人壽、新光銀行、元富證券與新光金控4家公司，今（29）日同時被中華信評就其評等展望，由「穩定」調為「負向」，中華信評同時確認這些公司的發行體信用評等與債務發行信用評等。

中華信評指出，新冠疫情對經濟造成的負面影響日益加劇，資本市場的波動程度持續升高，升高了新光人壽的財務風險結構之下行風險，包括外匯波動、其投資部位可能面對的評價損失，以及在利率長期偏低的環境下較慢的資本累積速度等。

4家新光集團金融公司被調整信評展望，關鍵起源還是金控新光人壽的財務實力問題。中華信評表示，新光人壽面臨的偏高風險，將影響新光金控集團的整體集團信用結構，並最終影響中華信評對元富證券的評等。

基於台灣壽險業普遍海外投資部位偏高因素，外匯避險部位一直是業者的財務重大支出之一。中華信評指出，新光人壽在2019年的外匯風險就升高，必須在未來幾季內增加避險部位，方能在一段時間後將相關風險降低至可繼續維持的水準，以疫情期間資本波動特別大的狀況，其整體財務風險結構帶來壓力。

(工商 )