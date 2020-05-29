冠德企業集團的「小金雞」環球購物中心Global Mall，正式簽下桃園機場捷運A19站了。冠德企業集團董事長馬志綱今（29）日在與交通部鐵道局、桃園市正式簽約啟動典禮時表示，後疫情時代，「很多消費行為，會有很多改變！」實體店就是不一樣，大家就是需要可以透透氣、體驗的商場，環球A19將是集團第一座結合冠德建設住宅的大型複合式商場，預計2021年開幕。

今天的簽約啟動典禮，由冠德企業集團董事長馬志綱、交通部鐵道局局長胡湘麟、桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億、樂天市場執行長羅雅薰、樂天桃猿隊總經理劉玠廷、總經理川田喜則共同出席，為Global Mall桃園A19 商場揭開啟動序幕，也象徵產官界攜手共創共榮A19生活圈。

桃園市長鄭文燦表示，A19有「空中通道」聯結商場和住宅，商場是智慧型的購物系統，將來結合樂天市場一定相當好；住在這裡，除了有捷運優勢，還可以聽到棒球吶喊聲，還可以商場購物，綜合上述優勢，絕對是聯開案的代表作，希望在明年球季開始前，可以順利正式營運。

馬志綱表示，因為疫情，「大家看到的是很多不確定性，但是冠德看到的，是很多可能性！」但也需求夥伴、政府，一起動起來。

今年初以來，疫情嚴重衝擊消費，馬志綱表示，雖然環球購物中心也受到影響，不過還好有5間分店都屬於車站型商場，消費人潮還是比一般的百貨商場來的多。

馬志綱談到，進入後疫情時代，對於很多消費行為，會有很多改變。即使電商、網購抬頭，可是實體店面，就是不一樣，大家就是需要一間可以透透氣、體驗的購物商場。因此環球仍選擇投入商場，A19為第一座結合同集團冠德建設住宅的大型複合式商場，預計2021年開幕。

馬志綱表示，環球購物中心Global Mall已成立15年，全台已有7家店，「桃園A19站」會是全台第8家店，就在機場捷運A19站桃園體育園區站旁，環球購物中心將規劃地上7樓、地下2層的購物商場，預計2021年正式開幕，會與樂天市場、樂天桃猿隊合作，透過點數經濟，串聯線上和線下平台，讓消費者來A19購物，也來這裡看球賽、演唱會。

冠德除了環球購物中心簽下A19之外，冠德也在八年前取得A19站聯合開發案，目前「冠德青璞匯」已完工，並先建後售。

「冠德青璞匯」代銷靈魂人物-海悅國際開發總經理王俊傑表示，目前全案約600戶，已售9成，每坪成交價從35萬到「見4字頭」，每周來人和成交都非常平穩，主要是桃園青埔沒有像「冠德青璞匯」一樣既有大型購物商場又有優質住宅的複合開發案。

冠德環球購物中心表示，Global Mall 自2005年成立，目前全台已有七家商場，從深入社區的兩家全客型商場到五家車站型商場，包括新北中和、屏東市、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9及新左營車站，為全台發展最多軌道經濟連鎖商場，以提供日常幸福為宗旨，滿足消費者在購物、餐飲及娛樂休閒的體驗需求。

談到疫情是否影響房市，馬志綱多次提到，要「審慎樂觀」；目前冠德企業集團已取得台中市捷運「G8」站土地開發案，他表示，日後若有機會不排除到中南部再獵地。

冠德目前各個事業體，也還是依照原訂的五年計劃進行，非常穩健。

(工商 )