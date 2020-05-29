亞聚（1308）去年因EVA利差優於LDPE，將部分LDPE產能轉生產EVA，並衝刺利基塗覆級應用，全年EVA銷售量突破10萬噸，創新高；其中，塗覆級約2.3萬噸，年增八成。伴隨塑化報價先前跌價已多，加上油價反彈、疫情趨緩，5月訂單逐步增溫；今年塗覆級銷售量仍以推升至3萬噸為目標，力保利差能量。

亞聚旗下LDPE（淋膜級/射出級/薄膜級）/EVA（高彈性發泡級/塗覆級/光伏級/電纜線級）共計年產15萬噸。去年LDPE因中美貿易衝突、利差萎縮，產能轉向利差相對較佳之EVA產品，以致全年LDPE銷售年減25％。

亞聚表示，第一季受疫情影響，外銷出貨量下降。台灣內銷影響不大、大陸內需應用次之，鞋材、太陽能應用需求明顯萎縮。EVA價格3月中前小跌，3月底～4月底跌勢加劇，5月初止穩買氣翻揚。

展望後市，亞聚認為，中國太陽產業需求佳，帶動去年EVA需求量由155萬噸成長到170萬噸，惟今年因疫情關係，對全球太陽能需求成長帶來變數，推估太陽能級EVA需求暫估持平，但不排除小幅萎縮可能。為此，將持續拓展利基塗覆級EVA銷售量。

亞聚塗覆級EVA生產技術持續精進，品質與市場認可度持續提高，主攻中國市場，應用包裝禮盒、雜誌塗膜、護貝膜等應用；一年中國需求量約10萬噸，市場年成長率10％，競爭對手為韓國兩家廠商。

(工商 )