中華電（2412）29日召開股東會，董事長謝繼茂表示，未來將以大數據全力盤整人力。

謝繼茂強調，2020年因策略運用得宜，成功於5G頻譜競標中取得最有利頻段，包括3.5GHz頻段的3.42～3.51GHz及28GHz頻段的27.9～28.5GHz，為未來20年的5G長遠發展，中華電信準備好了。

謝繼茂強調，固網在衰退，新創在增加，中華電信必須做人力板塊移動，積極投入新創事業。

中華電信2020年以「智慧生活領導者、數位經濟賦能者」的願景，希望透過5G快速轉型成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司。

中華電信2020年將以「5G+轉型」雙軸並進的策略，帶動公司進入5G時代，並以奠基於4G既有的優勢基礎，積極展開5G網路建設，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，佈建5G、SDN等新世代網路，未來將提供個人、家庭、企業三大市場各種匯流服務，並持續投入技術研發，招募與培育優秀人才，協同策略夥伴建構產業生態系，領航帶動各種新興資通訊服務發展，開拓國內和海外市場。

(工商 )