臺灣企銀於29日舉行股東常會，由臺灣企銀董事長黃博怡率總行主管參加，會中通過盈餘分配案，每股配發股利0.7元，其中現金股利配發0.2元、股票股利配發0.5元。

黃博怡表示，為加強對小微企業、新創事業與地方創生產業的融資與輔導，去年引進單一策略性投資人「國家發展基金」注資新台幣50億元，對扶植新創、小微企業與地方創生產業之發展深具裨益，更有助於臺企銀這家全國唯一的中小企業專業銀行提升其各項資本適足的法定比率。

另外，為配合政府落實推動都市更新政策與推動危險及老舊建築物加速重建政策，今年臺企銀將推動都更金融2.0，利用「都更危老」加「銀髮照護」及「都市更新」加「種電、儲能」，一舉解決兩老（建物老化、人口老化）、雙缺（缺地、缺電）問題，落實在家安養及永續綠能的理念，達到市場區隔目標，顯示出臺企銀專業服務的形象。

今年受到新冠肺炎的影響，對石化、電子等製造業以及餐飲、零售、觀光旅遊、運輸業等服務業都造成巨大的衝擊，尤其中小企業風險承擔能力較弱，所受到的影響更大。

黃博怡表示，臺企銀為協助中小企業一起渡過這次的難關與挑戰，提供各項紓困振興專案貸款，尤其是對於小規模營業人的小額貸款，加速徵審流程，讓貸款能夠更快速、更即時撥到企業手中，降低新冠肺炎對企業的影響，並讓社會認同中小企業專業銀行存在的重要性。

黃博怡強調，未來臺企銀除持續積極協助客戶辦理紓困並將從中拓展新的客源，同時掌握全球供應鏈重整後對台投資的商機，並強化風險控管，維護資產品質，持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管，加強金融科技發展，強化資訊安全控管。

(工商 )