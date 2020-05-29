通姦除罪化的問題爭議許久，司法院大法官於29日宣告刑法239條「通姦罪」違憲，即日起正式失效。各級法院目前審理中的通姦案，依法可判決免訴，至於檢察機關偵辦中的案件，若無牽涉其他犯罪，僅單純的通姦行為，例如元祖少東張劭緯偷吃大黑松小倆口千金一案，依法可直接作出不起訴處分。

「元祖少奶奶」安晨妤與少東張劭緯結婚13年，婚姻生活看似幸福美滿，孰料安晨妤某天卻意外發現，老公偷吃大黑松小倆口的千金邱威樺，婚外情長達6年的時間，甚至還流出2人「淫叫歡愉影片」，安晨妤氣得怒告通姦，讓這場企業家不倫戀風波鬧得沸沸揚揚，如今台北地檢署以不起訴收場。

社會對廢除通姦罪並未形成共識，「民意」其中最棘手的難題，法務部及民間團體曾做過3次民調，持反對票的比例分別高達85%、77.3%、69%。不過許多檢察官都相當贊成通姦除罪化，由於通姦罪須證明是否有性器接合，正宮或徵信業者會以偷看手機、跟監等手段進行調查，反而衍生更多刑事犯罪。

台灣為亞洲非回教地區中，極少數仍保有通姦刑責的國家，經統計全台共有11名法官曾在審理通姦案件時，因認為存有疑義而暫停審理，並撰寫理由書聲請釋憲。司法院長許宗力打破以往僅公布書面解釋文的慣例，29日親自在憲法法庭內宣示通姦罪違憲，民眾報警抓姦的行為將走入歷史。

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(中時電子報)