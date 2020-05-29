國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推動防疫新生活運動，五股國民運動中心將於6月12日試營運，新北市體育處表示，試營運期間全館設施皆免費體驗，包含游泳池、體適能中心，同時也開設寶寶游泳、瑜珈、飛輪課程等團體體驗課程。

體育處表示，五股國民運動中心為地上3層的綠建築，在6月12日至25日試營運期間全館設施免費體驗，也歡迎民眾參加寶寶游泳、瑜珈、飛輪課程等團體體驗課程，營運廠商也舉辦限時打卡活動，來館即贈送小禮物。

體育處也表示，營運廠商也引進光動訓練設備，運用燈光結合科技的體感設備，規劃多種訓練課程，正試營運後，高齡、低收入民眾可以在公益時段，免費入場使用游泳池及體適能中心，未來也將開設有氧、瑜珈、飛輪、游泳及體能訓練等課程。

體育處也說，五股國民運動中心原為洲子洋公園，坐落在五股區成泰路三段296號，是新北市第15座運動中心，約耗時2年建造，花費1.8億元，場館造型以五股溼地彈塗魚為意象，搭配「城市森林 動起來」公共藝術作品，融入洲子洋公園自然景觀。

五股居民吳小姐說，雖然覺得公園綠地變成運動中心有點可惜，但能促進五股發展增加機能也不錯，再者過去運動還要特地跑去蘆洲或內湖，真的很不方便，期待運動中心可以盡快公布詳細課程，「迫不急待要報名了！」

(中時 )